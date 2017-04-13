35 случаев заболевания «мышиной лихорадкой» зарегистрировали в Удмуртии с начала года

Это в 5,5 раз меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. 35 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) зарегистрировали в Удмуртии с начала 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, это ниже прошлогодних показателей в 5,5 раз.

Несмотря на это, эпидемиологическая обстановка по «мышиной лихорадке» в регионе остается напряженной. На сегодняшний день районами риска являются Сюмсинский, Увинский, Як-Бодьинский, Алнашский, Мало-Пургинский районы, Ижевск, Сарапул и Можга.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в I квартале 2017 года увеличилась доля бытового пути заражения ГЛПС. Для сравнения: в I квартале 2017 года бытовой путь заражения регистрировался в 47% случаев (в I квартале 2016 года – 34,5%), случайно-лесной путь заражения - 17,6% (в I квартале 2016 года – 29,1%), садоогородный - 14,5% (в I квартале 2016 года – 19,3%).

Заражения людей наиболее часто происходят при употреблении продуктов, инфицированных выделениями грызунов или через грязные руки во время еды. Через легкие возбудитель ГЛПС попадает в организм человека с пылью при уборке и ремонте помещений, во время работы на приусадебных участках и так далее.