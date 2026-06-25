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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На четырёх улицах Ижевска в День молодёжи ограничат движение транспорта

11:20, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На четырёх улицах Ижевска в День молодёжи ограничат движение транспорта
11:20, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#день молодежи\n#праздник\n#ограничение движения
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Горожанам рекомендуют ехать на праздник на общественном транспорте, лучше всего — на трамвае.

Ижевск. Удмуртия. В День молодёжи на центральных улицах Ижевска ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

27 июня с 14:00 до 23:00 будут перекрыты участки улиц:

  • Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;
  • Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;
  • Бородина от Пушкинской до Свободы.

Участок улицы Пушкинской от Кирова до Советской с 14:00 до 17:00 перекроют для машин, но троллейбусы и автобусы продолжат курсировать, а с 17:00 до 23:00 проезд будет закрыт для любого транспорта. Общественный транспорт перенаправят на улицу Удмуртскую.

Водителям стоит учитывать, что в результате ограничений движения по улицам Удмуртской и Горького движение в центре будет затруднено. Поэтому горожанам рекомендуют выбирать для передвижения трамваи.

27 июня трамваи будут работать в режиме буднего дня, чтобы горожане смогли спокойно добраться до дома после концерта. Также в этот день будет открыта парковка у администрации Ижевска. Водители смогут оставить здесь свою машину и дойти до Центральной площади пешком.

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11:20, 25 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#день молодежи\n#праздник\n#ограничение движения