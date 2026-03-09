Закрыть
В Ижевске из-за модернизации водопровода закроют движение по трём улицам в Строителе

14:02, 09 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#Ижводоканал\n#водопровод
Источник фото: ИА «Сусанин»
Последние работы завершатся только к 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска в марте будет ограничено движение на улицах Новостроительной, Оружейника Драгунова и Мужвайской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ижводоканал проведёт работы по модернизации водопровода в районе домов 66-68 по улице Оружейника Драгунова. В связи с этим будет временно перекрыто движение на следующих участках дорог:

— с 07:00 10 марта до 23:00 16 марта — по улице Новостроительной в районе перекрестка с улицей Оружейника Драгунова;

— с 07:00 16 марта до 23:00 27 марта — по улице Оружейника Драгунова в районе дома №68;

— с 7:00 28 марта до 23:00 29 марта — по улице Мужвайской в районе перекрестка с улицей Оружейника Драгунова.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

