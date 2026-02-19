Закрыть
Кровлю жилого дома по ул. Пушкинской, 235 восстановят в ближайшие дни.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 февраля, глава Ижевска Дмитрий Чистяков провёл заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба администрации города, на повестке стоял вопрос о повреждении кровли после схода снега на ул. Пушкинской, 235.

Напомним, накануне под тяжестью снежных масс была частично повреждена скатная кровля и стропильная система над третьим подъездом жилого дома 1962 года постройки. Нарушилась подача тепла.

Тогда бригада альпинистов оперативно расчистила кровлю от снега. Представители управляющей компании расчистили кровлю и чердачное помещение. К 22:00 теплоснабжение в доме было полностью восстановлено.

Комиссией было принято решение объявить аварийную ситуацию в связи с частичным обрушением кровли. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению стропильной системы и кровли в жилом доме.

«Во время оттепелей, снегопадов своевременная очистка кровель и надлежащее содержание общедомового имущества — первоочередная задача для всех управляющих компаний. Нельзя допускать аварийных ситуаций, необходимо обеспечить комфортные условия проживания горожанам», — подчеркнул градоначальник.

