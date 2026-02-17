Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском из-за скопления снега на крыше частного дома произошло обрушение веранды, в результате чего входная дверь оказалась полностью заблокирована. Об инциденте сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На место незамедлительно прибыли спасатели, которые деблокировали дверь и освободили людей. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Ижевске тяжести снега не выдержала кровля многоквартирного дома.