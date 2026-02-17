Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Юкаменском сошедший с крыши снег заблокировал жильцов внутри дома

13:26, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Юкаменском сошедший с крыши снег заблокировал жильцов внутри дома
13:26, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
140
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#сход снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
140
0

На помощь пришли спасатели.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском из-за скопления снега на крыше частного дома произошло обрушение веранды, в результате чего входная дверь оказалась полностью заблокирована. Об инциденте сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На место незамедлительно прибыли спасатели, которые деблокировали дверь и освободили людей. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Ижевске тяжести снега не выдержала кровля многоквартирного дома

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:26, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
140
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#сход снега