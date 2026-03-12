Пострадавшими оказались три молодые дамы.
Ижевск. Удмуртия. Следственное управление СК РФ по Удмуртии организовало проведение доследственных проверок по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту травмирования трёх женщин в результате схода наледи с крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее министр здравоохранения УР Сергей Багин сообщил об этих инцидентах.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, согласно данным которой 11 и 12 марта в Ижевске в результате схода наледи с крыш домов, расположенных на улицах Ленина, Красногеройской и Льва Толстого пострадали три дамы 18, 19 и 27 лет. Им оказана амбулаторная медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщили в Следственном управлении.
Там заверили, что по итогам проверок будут приняты процессуальные решения.
