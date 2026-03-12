Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Доследственные проверки организовали в Ижевске после падения сосулек на людей

18:05, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Доследственные проверки организовали в Ижевске после падения сосулек на людей
18:05, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Ижевск\n#травматизм\n#сход снега
Источник фото: ИИ
161
0

Пострадавшими оказались три молодые дамы.

Ижевск. Удмуртия. Следственное управление СК РФ по Удмуртии организовало проведение доследственных проверок по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту травмирования трёх женщин в результате схода наледи с крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее министр здравоохранения УР Сергей Багин сообщил об этих инцидентах.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, согласно данным которой 11 и 12 марта в Ижевске в результате схода наледи с крыш домов, расположенных на улицах Ленина, Красногеройской и Льва Толстого пострадали три дамы 18, 19 и 27 лет. Им оказана амбулаторная медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщили в Следственном управлении.

Там заверили, что по итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

18:05, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Ижевск\n#травматизм\n#сход снега