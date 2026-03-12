Ижевск. Удмуртия. Следственное управление СК РФ по Удмуртии организовало проведение доследственных проверок по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту травмирования трёх женщин в результате схода наледи с крыш домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее министр здравоохранения УР Сергей Багин сообщил об этих инцидентах.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, согласно данным которой 11 и 12 марта в Ижевске в результате схода наледи с крыш домов, расположенных на улицах Ленина, Красногеройской и Льва Толстого пострадали три дамы 18, 19 и 27 лет. Им оказана амбулаторная медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщили в Следственном управлении.

Там заверили, что по итогам проверок будут приняты процессуальные решения.