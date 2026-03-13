Воткинск. Удмуртия. Дети пострадали при сходе снега с крыши в Воткинском районе Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

«Около 13.00 в селе Первомайский с крыши одноэтажного здания сошла снежная масса — под завали оказались двое 10-летних ребят. Их смогли достать очевидцы. Дети получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — сообщил градоначальник.

Напомним, ранее в Ижевске три дамы пострадали при падении сосулек.