Ребят с травмами отправили в больницу.
Воткинск. Удмуртия. Дети пострадали при сходе снега с крыши в Воткинском районе Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.
«Около 13.00 в селе Первомайский с крыши одноэтажного здания сошла снежная масса — под завали оказались двое 10-летних ребят. Их смогли достать очевидцы. Дети получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение для осмотра», — сообщил градоначальник.
Напомним, ранее в Ижевске три дамы пострадали при падении сосулек.
