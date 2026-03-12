Ижевск. Удмуртия. Вместе с потеплением в Удмуртии увеличилось количество обращений за медпомощью от жителей, пострадавших от схода снега и льда с крыш. Об этом в своём тг-канале рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«Только за последние два дня травмы от сорвавшихся сосулек получили три человека. Есть пострадавшие от падений с высоты при расчистке крыш от снега. Всем им оперативно оказана медицинская помощь», — сообщил министр.

Он призвал соблюдать максимальную осторожность и заботиться о своей безопасности; стараться не подходить близко к козырькам крыш, откуда возможен сход снега, а если травма всё же произошла, обязательно обратиться к врачу и пройти диагностику.