Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Три человека за два дня в Удмуртии пострадали от падения сосулек

11:50, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Три человека за два дня в Удмуртии пострадали от падения сосулек
11:50, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
184
0
#Удмуртия\n#травматизм\n#сход снега
Источник фото: ИА "Сусанин"
184
0

Жителям республики напомнили базовые правила безопасности в оттепель.

Ижевск. Удмуртия. Вместе с потеплением в Удмуртии увеличилось количество обращений за медпомощью от жителей, пострадавших от схода снега и льда с крыш. Об этом в своём тг-канале рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«Только за последние два дня травмы от сорвавшихся сосулек получили три человека. Есть пострадавшие от падений с высоты при расчистке крыш от снега. Всем им оперативно оказана медицинская помощь», — сообщил министр.

Он призвал соблюдать максимальную осторожность и заботиться о своей безопасности; стараться не подходить близко к козырькам крыш, откуда возможен сход снега, а если травма всё же произошла, обязательно обратиться к врачу и пройти диагностику.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:50, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
184
0
#Удмуртия\n#травматизм\n#сход снега