Ижевск. Удмуртия. Вечером 22 февраля из-за тяжести снега пострадали кровли сразу двух зданий в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В селе Селычка Якшур-Бодьинского района частично повреждена кровля здания неэксплуатируемой почты. В селе Малая Пурга повредилась крыша общежития.

«Хорошо, что никто не пострадал! Бери лопату и действуй. Ремонт нынче не из дешёвых. Аналогичные рекомендации собственникам зданий различных организаций и предприятий, управляющим компаниям и ТСЖ», — напомнили в МЧС.