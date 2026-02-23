Закрыть
Крыши двух зданий в Удмуртии пострадали из-за тяжести снега

14:35, 23 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#сход снега
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
173
0

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 22 февраля из-за тяжести снега пострадали кровли сразу двух зданий в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В селе Селычка Якшур-Бодьинского района частично повреждена кровля здания неэксплуатируемой почты. В селе Малая Пурга повредилась крыша общежития.

«Хорошо, что никто не пострадал! Бери лопату и действуй. Ремонт нынче не из дешёвых. Аналогичные рекомендации собственникам зданий различных организаций и предприятий, управляющим компаниям и ТСЖ», — напомнили в МЧС.

