Недавно «Сусанин» опубликовал новость об открытии нового сквера в Ижевске. Центральным объектом его стал знак нулевого километра. Один из доводов — рядом расположено здание бывшего телеграфа. После публикации в ТГ-канале «Сусанина» разгорелась дискуссия. Читатели напомнили, что на Центральной площади Ижевска уже есть подобный знак. Другие пользователи отметили, что на самом деле нулевой километр должен быть у Главпочтамта на улице Кирова. Ещё одно мнение, что такая точка у старинной водонапорной башни на улице Бородина. В поиске истины «Сусанин» решил обратиться к профессиональному географу — кандидату географических наук, директору Института естественных наук УдГУ Алексею Кашину.

— Где же нулевой километр дорог Удмуртии?

— Нигде. Такого не существует, если только придумать как символическое место. Нулевой километр — понятие, скорее, туристическое, чем практическое. Да, во многих случаях знак / монумент / любой другой арт-объект «нулевой километр» устанавливается у главпочтамта города. Но главпочтамт иногда «переезжает», и никому в голову не придёт менять все километровые столбики во всех направлениях от города.

— Если глядеть в окно из поезда, то там мелькают тоже циферки. Как вообще это устроено?

— О «столбиках» и указателях: как они устанавливаются — большая загадка. Несложно заметить, что часто они не соответствуют друг другу. При выезде из Ижевска мы можем увидеть, условно, «Глазов 176», а через несколько километров в сторону Глазова — «Глазов 178».

— Как же измеряют расстояния между — от границы города до границы другого или от нуля столицы до нуля села?

— В разных ситуациях по-разному. Скажем, между Екатеринбургом и Тюменью столбики установлены, но по какой из трасс / вариантов — я не знаю. Вероятно, по основному ходу Транссиба, но это лишь моё предположение. Здесь важнее конкретная трасса для расчёта тарифов, расходов на энергию и топливо для подвижного состава.

Или на Ярославском вокзале Москвы стоит столб «нулевой километр Транссиба», и, вроде как, отсчёт должен вестись от него. Но он в 4 километрах от «нулевого километра всея Руси» на Красной площади.

Поэтому моё мнение такое. Если есть хорошая мысль, как обустроить пространство, можно поставить знак, где туристы будут монетки кидать. В реальности это ничего не изменит. Откуда ведётся отсчёт расстояний — такой единой точки нет!

Несложно проверить по километровым столбикам в сочетании с дорожными знаками / указателями. Тот, кто обосновывает с серьёзным видом значимость этого и указывает конкретное место, не прав. На самом деле никакой истины тут нет. Есть вариант пытаться выявить геометрический центр города, но это абсурд, так как такая точка может быть вне основной застроенной части. У нас город вытянут в административных границах до Якшур-Бодьинского района, и эта граница несколько раз менялась. Тогда и географический центр будет меняться!

— А в сёлах вообще есть нулевые точки?

— Полагаю, есть, если местные активные люди заморачиваются и ставят их. Но откуда они стартуют — в каждом случае по-разному. Сельская администрация, почта (тоже переезжают иногда, а иногда ликвидируется), церковь, центральный сквер / памятник и так далее. Нигде и никогда не видел единых правил.

И ещё нюанс. Если взять «каноническое» определение нулевого километра между почтамтами, скажем, между Ижевском и Сарапулом, то может образоваться разница в несколько километров в зависимости от выбранного маршрута: по К. Маркса через Южную автостанцию, через М. Горького, через ул. Ленина и Завьялово / Каменное. Поэтому лучше ориентироваться на конкретные адреса и конкретные маршруты. Вот это очень близко к объективной реальности.

