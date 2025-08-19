Закрыть
В Ижевске ищут подрядчика на содержание лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица»

17:17, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: Благоустройство Ижевска
На неухоженную зелёную зону жалуются горожане.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на содержание многострадальной лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» на улице Ворошилова. На это пространство поступает много жалоб от горожан. Конкурсные процедуры запущены на портале госзакупок.

В перечень работ входит содержание дорожек, скамеек и урн как летом, так и зимой. Контракт будет заключен на период до конца 2025 года. Подрядчику предстоит вывозить мусор, держать в чистоте тротуары и прилегающий к ним газон. Зимой тропинки будут обрабатываться от наледи и чиститься от скопления снега.

Ранее горожане жаловались на переполненные мусорки в парке

