Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на содержание многострадальной лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» на улице Ворошилова. На это пространство поступает много жалоб от горожан. Конкурсные процедуры запущены на портале госзакупок.

В перечень работ входит содержание дорожек, скамеек и урн как летом, так и зимой. Контракт будет заключен на период до конца 2025 года. Подрядчику предстоит вывозить мусор, держать в чистоте тротуары и прилегающий к ним газон. Зимой тропинки будут обрабатываться от наледи и чиститься от скопления снега.

Ранее горожане жаловались на переполненные мусорки в парке.