Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали виртуальную прогулку по уже снесённому зданию детского сада на Восьмой улице в Ленинском районе. Об этом сообщается в группе «На пыльных тропинках».



Заброшенный детский сад снесли в 2025 году. Построен он был по типовому проекту в 1958 году.



В последние годы, когда здание стояло уже заброшенным, к нему водили экскурсии. Ижевчанин Григорий Ермолаев успел сделать детальные 3D-снимки внутренней обстановки бывшего детсада.



Совершить виртуальную прогулку по исчезнувшему объекту можно по ссылке.