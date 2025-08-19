Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Ижевске сделали виртуальную панораму снесённого детского сада в Ленинском районе

08:30, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске сделали виртуальную панораму снесённого детского сада в Ленинском районе
08:30, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: vk.com/club223429071
287
0

Здание было построено в 1950-е годы и в последнее десятилетия стояло заброшенным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали виртуальную прогулку по уже снесённому зданию детского сада на Восьмой улице в Ленинском районе. Об этом сообщается в группе «На пыльных тропинках».

Заброшенный детский сад снесли в 2025 году. Построен он был по типовому проекту в 1958 году. 

В последние годы, когда здание стояло уже заброшенным, к нему водили экскурсии. Ижевчанин Григорий Ермолаев успел сделать детальные 3D-снимки внутренней обстановки бывшего детсада. 

Совершить виртуальную прогулку по исчезнувшему объекту можно по ссылке

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда