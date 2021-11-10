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Замглавы Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников покинул свой пост

11:15, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
Замглавы Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников покинул свой пост
11:15, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#ЖКХ
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
88
0

Сделал он это по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по собственному желанию уволился замглавы города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Причиной ухода с работы стал переезд на постоянное место жительства в другой регион.

Напомним, что Игорь Сальников с апреля 2013 года по декабрь 2015 года руководил акционерным обществом «Ижевские электрические сети». С 1 марта 2019 года занял должность замглавы администрации города по ЖКХ и строительству.

11:15, 10 ноября, 2021
Юрий Абашев
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#ЖКХ
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