Ремонтные работы на улице Красной в Ижевске приведут к ограничению теплоснабжения

Ижевск. Удмуртия. На улице Красной в Ижевске 30 января пройдёт ремонт повреждённой теплосети. Работы приведут к ограничению подачи тепла и горячей воды. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

Работы пройдут с 08:00 до 22:00. В это время будут наблюдаться перебои в подаче ресурса в центральной части Индустриального и Октябрьского районов.

Повреждение обнаружили во время обследования сетей после морозной недели. Всего к работам привлекут семь бригад и восемь единиц техники.