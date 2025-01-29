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Ремонтные работы на улице Красной в Ижевске приведут к ограничению теплоснабжения

11:40, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ремонтные работы на улице Красной в Ижевске приведут к ограничению теплоснабжения
11:40, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Источник фото: ИА «Сусанин»
103
0

Устранение повреждения пройдёт 30 января.

Ижевск. Удмуртия. На улице Красной в Ижевске 30 января пройдёт ремонт повреждённой теплосети. Работы приведут к ограничению подачи тепла и горячей воды. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

Работы пройдут с 08:00 до 22:00. В это время будут наблюдаться перебои в подаче ресурса в центральной части Индустриального и Октябрьского районов.

Повреждение обнаружили во время обследования сетей после морозной недели. Всего к работам привлекут семь бригад и восемь единиц техники.

11:40, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ