На обслуживание светомузыкального фонтана на Центральной пощади Ижевска выделено 2 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на годовое обслуживание систем светомузыкального фонтана на Центральной площади. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей. Подрядчику предстоит перезапустить вентиляцию, отрегулировать мощность оборудования, расконсервировать фонтан и обеспечивать его дальнейшее обслуживание.

Расконсервация оборудования фонтана планируется во второй половине апреля.

Напомним, в 2024 году фонтан запустили 1 мая.