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На обслуживание светомузыкального фонтана на Центральной пощади Ижевска выделено 2 млн рублей

11:10, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На обслуживание светомузыкального фонтана на Центральной пощади Ижевска выделено 2 млн рублей
11:10, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светомузыкальный фонтан\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
106
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Идёт поиск подрядчика на обслуживание в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на годовое обслуживание систем светомузыкального фонтана на Центральной площади. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей. Подрядчику предстоит перезапустить вентиляцию, отрегулировать мощность оборудования, расконсервировать фонтан и обеспечивать его дальнейшее обслуживание. 

Расконсервация оборудования фонтана планируется во второй половине апреля. 

Напомним, в 2024 году фонтан запустили 1 мая

11:10, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светомузыкальный фонтан\n#городская среда