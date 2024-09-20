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В Ижевске установили бюст Героя Советского Союза Павла Блинова

16:30, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске установили бюст Героя Советского Союза Павла Блинова
16:30, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#герой Советского Союза\n#Павел Блинов\n#школа
Фото: МЧС Удмуртии
182
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Памятник открылся во дворе школы №76, носящей имя прославленного военного лётчика.

Ижевск. Удмуртия. У ижевской школы №76 установили бюст ветерана Великой Отечественной войны Павла Фёдоровича Блинова. Событие приурочено к 105-летию с момента рождения героя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

«Школа названа в честь опытного лётчика-инструктора, который в 29 воздушных боях сбил 5 вражеских самолетов, еще три – уничтожил на земле. В послевоенные годы работал заместителем начальника отряда пожарной охраны МВД УАССР», – рассказывают в ведомстве.

Напомним, что в 2018 году ижевской школе №76 присвоили имя Героя Советского Союза Павла Блинова, а также переименовали часть улицы Моторной в его честь.

16:30, 20 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#герой Советского Союза\n#Павел Блинов\n#школа