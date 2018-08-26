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В Ижевске школе и улице присвоят имя Героя Советского Союза

10:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
10:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
392
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#дети\n#Ижевск\n#СССР\n#Удмуртия\n#улицы\n#школа\n#Советский Союз
Фото: vk.com/school76izh
392
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Власти увековечат память летчика Павла Блинова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увековечат память Героя Советского Союза Павла Блинова. Об этом пишет пресс-служба столицы.

Части улицы Моторной в Первомайском районе, а также школе №76 присвоят имя Павла Блинова.

Уроженец Саратовской области с 1940 по 1942 годы служил инструктором-летчиком авиационной школы первоначального обучения 34-го запасного авиационного полка, сформированного в Ижевске.С 1943 года Блинов участвовал в боях на Северо-Западном, Степном, 1-м Украинском, 2-м Украинском фронтах.

За боевые подвиги ему присвоили звание Героя Советского Союза, а также наградили Орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды.

С 1948 по 195 годы Блинов жил в Ижевске и работал в отделе пожарной охраны МВД УАССР.

Также школе №80 Ижевска планируется присвоить имя Героя Социалистического труда Василия Тарасова. С 1980 по 1997 годы он являлся гендиректором завода «Ижмаш».

Кроме того, комиссия по охране памятников истории и культуры города решила дать наименования новым улицам в жилом районе «Новоигерманский - 1». Так, в Октябрьском районе появятся улицы: Грушевая, Абрикосовая, Ежевичная, Клубничная, Облепиховая, Сливовая, Черничная.

10:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
392
0
#дети\n#Ижевск\n#СССР\n#Удмуртия\n#улицы\n#школа\n#Советский Союз

 

 

 


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