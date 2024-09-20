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На улице Грибоедова в Ижевске построили новый тротуар

11:40, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Грибоедова в Ижевске построили новый тротуар
11:40, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
452
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Степан Богуцкий
452
0

Вопрос с его появлением решался пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Вдоль улицы Грибоедова в Ижевске построили тротуар, который значительно повысил безопасность пешеходов, сообщил депутат гордумы Степан Богуцкий. 

«5 лет мы решали вопрос строительства тротуара по улице Грибоедова вдоль дома Тимирязева 31. На данном отрезке тротуара не существовало вообще. Людям приходилось передвигаться по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности», — написал народный избранник. 

Строительство осложнялось тем, что земля ранее относилась к стоящему рядом дому. Этот вопрос удалось решить. 

11:40, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
452
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда