На улице Грибоедова в Ижевске построили новый тротуар

Ижевск. Удмуртия. Вдоль улицы Грибоедова в Ижевске построили тротуар, который значительно повысил безопасность пешеходов, сообщил депутат гордумы Степан Богуцкий.

«5 лет мы решали вопрос строительства тротуара по улице Грибоедова вдоль дома Тимирязева 31. На данном отрезке тротуара не существовало вообще. Людям приходилось передвигаться по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности», — написал народный избранник.

Строительство осложнялось тем, что земля ранее относилась к стоящему рядом дому. Этот вопрос удалось решить.