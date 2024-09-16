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Центр села Вавож собрались благоустроить в 2025 году

15:20, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Центр села Вавож собрались благоустроить в 2025 году
15:20, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
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#Вавож\n#благоустройство
Фото: администрация Вавожского района УР
91
0

Дизайн-проект представил локальный художник.

Вавож. Центр села Вавож станет краше и уютнее. В этом заверил земляков глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин в соцсетях.

«Сегодня с коллегами провели совещание по благоустройству центра села Вавож в 2025 году. Обсудили дизайн-проект, который представил наш художник Сергей Марков», — отметил глава района.

Он пояснил, что проект поделили на этапы. Начать решено с асфальтирования стоянки у мирового суда, а также обновления заезда к отделению Сбербанка. Покрытие пешеходной дорожки улицы Интернациональной планируют выполнить из брусчатки. Также в планах — установка там освещения и скамеек. Благоустроить хотят ещё и переходы с обочинами. Ещё одна задача —озеленение.

Предложения от селян Сергей Зорин предложил оставлять у него на странице «ВКонтакте» под соответствующим постом.

15:20, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Вавож\n#благоустройство