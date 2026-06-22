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Благоустройство «Парка Победы» начали в удмуртском селе Сигаево

16:35, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Благоустройство «Парка Победы» начали в удмуртском селе Сигаево
16:35, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Сарапульский район\n#Сигаево\n#благоустройство
Источник фото: администрация Сарапульского района УР
89
0

Работы по нацпроекту планируют завершить за летний период.

Сарапул. Удмуртия. В селе Сигаево начали благоустраивать «Парка Победы». Об этом сообщил в соцсетях глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

«В настоящее время устанавливаются опоры уличного освещения. Также будут обустроены пешеходные дорожки. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в районе по данной программе будет реализовано пять проектов на общую сумму более 5 млн рублей», — рассказал глава района.

Он отметил, что два проекта из них касаются как раз благоустройства парка в райцентре. Работы планируют выполнить в летний период.

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16:35, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Сарапульский район\n#Сигаево\n#благоустройство