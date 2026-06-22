Сарапул. Удмуртия. В селе Сигаево начали благоустраивать «Парка Победы». Об этом сообщил в соцсетях глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

«В настоящее время устанавливаются опоры уличного освещения. Также будут обустроены пешеходные дорожки. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в районе по данной программе будет реализовано пять проектов на общую сумму более 5 млн рублей», — рассказал глава района.

Он отметил, что два проекта из них касаются как раз благоустройства парка в райцентре. Работы планируют выполнить в летний период.