В Ижевске состоится Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового искусства

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом» (0+) состоится в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Конкурс проведут с 4 по 6 сентября в Государственном цирке Удмуртии. На фестиваль заявился 21 коллектив, в числе которых 15 любительских цирковых студий из разных регионов России. От Удмуртии выступят 6 коллективов. Участники будут соревноваться в четырёх номинациях: «Пластическая акробатика», «Акробатика», «Эквилибристика» и «Жонглирование».

4 сентября состоятся репетиции. А для руководителей цирковых коллективов артист советского и российского цирка, режиссер, Народный артист России Владимир Довейко проведет мастер-класс.

Открытие фестиваля запланировано на 5 сентября (0+). Перед участниками выступит Jazz-хор «Голоса» ДШИ №4 с вокально-хореографическим номером «Мечтай!». В этот же день состоятся конкурсные просмотры. Оценивать участников будут знаменитые деятели циркового искусства, в том числе Владимир Довейко.

6 сентября в цирке проведут гала-концерт и церемонию награждения (0+).