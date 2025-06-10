Кудымкар. Пермский край. Театралы из Удмуртии выступят на первом фестивале уличных театров «Улича-Улица» (0+) в Пермском крае. Об этом сообщает Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.

Мероприятие состоится 21 июня в 17:00 в городе Кудымкар. Более 160 артистов из 16 творческих коллективов Пермского края и Удмуртии выступят на площади перед Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.

Удмуртию представит коллектив Бэби театра из Ижевска. Актёры покажут интерактивную сказку по мотивам удмуртских мифов и легенд «Сказ о сотворении мира» (0+). В спектакле зрители увидят, как главное удмуртское божество Инмар создаёт землю и её обитателей, а водное божество Вукузё помогает ему. Театралы расскажут историю о начале через прикосновения, свет, музыку, движения и голос.

Спектакль из Ижевска покажут в 18:30.