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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Театр из Удмуртии покажет спектакль на фестивале уличных театров в Пермском крае

10:10, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Театр из Удмуртии покажет спектакль на фестивале уличных театров в Пермском крае
10:10, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Пермский край\n#театр\n#спектакль\n#фестиваль
Источник фото: unsplash.com (Kyle Head)
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Актёры расскажут историю, как удмуртское божество Инмар создаёт землю и её обитателей.

Кудымкар. Пермский край. Театралы из Удмуртии выступят на первом фестивале уличных театров «Улича-Улица» (0+) в Пермском крае. Об этом сообщает Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. 

Мероприятие состоится 21 июня в 17:00 в городе Кудымкар. Более 160 артистов из 16 творческих коллективов Пермского края и Удмуртии выступят на площади перед Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.

Удмуртию представит коллектив Бэби театра из Ижевска. Актёры покажут интерактивную сказку по мотивам удмуртских мифов и легенд «Сказ о сотворении мира» (0+). В спектакле зрители увидят, как главное удмуртское божество Инмар создаёт землю и её обитателей, а водное божество Вукузё помогает ему. Театралы расскажут историю о начале через прикосновения, свет, музыку, движения и голос. 

Спектакль из Ижевска покажут в 18:30.  

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10:10, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Удмуртия\n#Пермский край\n#театр\n#спектакль\n#фестиваль