Ижевск. Удмуртия. В Государственном цирке Удмуртии 6 марта начался 14-й Международный фестиваль циркового искусства (0+). Напомним, что он не проводился 4 года.

«Действительно, ощущение вакуума существовало и некоего такого расстройства, потому что мы все, люди, которые организуют фестиваль, имеют некое отношение к его созданию. И я так полагаю, что та тональность, которая была у всех нас, была не очень мажорной, и на сколько это продлится, никто не знал и не предполагал. Но прошло какое-то количество времени, и продолжил работу фестиваль на Цветном бульваре, и теперь волна продолжения фестивалей докатилась и до нас», — поделился директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.

Он рассказал, что за четыре года появилось много новых молодых артистов и аттракционов. В результате организаторы фестиваля смогли выбрать самые лучшие номера, которые покажут зрителям.

Отметим, что четырнадцатый Международный фестиваль циркового искусства приурочили к юбилею Петра Чайковского.

«Весь мир, наша страна и Удмуртия празднуют 185-летие со Дня рождения Петра Ильича Чайковского, и мы не могли пройти мимо этой даты. Величайший композитор родился в 60 км от столицы Удмуртии и впитал в себя эти детские впечатления и чувства, которые потом оформились в музыкальные произведения», — прокомментировал Дмитрий Иванов.

Некоторые номера специально ставили под музыку Петра Чайковского.

Для участия в фестивале и демонстрации своего мастерства в Ижевске собрались 150 артистов из 13 стран. В их числе есть как знаменитые циркачи, так и совсем новые лица.

За 4 дня фестиваля зрители увидят невероятные номера. Трюки артистов дополнит живая музыка, красочные костюмы, яркий антураж и современные технологии.

«Для нас это, как оправа для бриллианта, который мы должны показать, — артистов <...>. В цирк приходят смотреть на номер, на артистов, на их мастерство и возможности. И ещё одна причина, почему сегодня ходят в цирк — люди наелись фотошопа, монтажа, спецэффектов и подмены, а в цирке всё настоящее», — заявил гендиректор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Уже в первом представлении люди поражались мастерству артистов из России, Монголии, Китая, Грузии, Казахстана и Беларуси. На арене цирка Удмуртии выступили акробаты, клоуны, иллюзионист и жонглёр. Также свои умения показали собаки, обезьяны, тигры и лев. И дальше будет больше.

Первое представление уже подняло планку и даже установило рекорд по продолжительности — 4 часа 20 минут. И зрители остались до конца, ведь соскучились по любимому фестивалю.

Но артисты выступали не только ради аплодисментов, но и ради победы. Их номера оценивало строгое жюри, в которое вошли специалисты из России и зарубежных стран.

«Сегодня нужно облететь какое-то количество земного шара, чтобы прилететь в маленький, скромный, рабочий, провинциальный город. И я бесконечно благодарен, что, несмотря на эти сложности, люди тратят дополнительное время, чтобы приехать на фестиваль. Мы единственный провинциальный фестиваль в Российской Федерации», — заявил директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов.

В число жюри вошли: гендиректор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, гендиректор Столичного цирка Будапешта Питер Фекете, историк цирка из Парижа Патрик Жель, вице-президент ассоциации акробатов Цуан Жанг, один из лучших клоунов России Владимир Дерябкин и многие другие.

Питер Фекете рассказал, что есть два аспекта, на которых жюри будет обращать внимание — это техническая и артистическая части номеров. В артистическую часть входит оригинальность номера, музыка и хореография.

Традиционно, по завершению фестиваля, жюри вручит по три бронзовых и серебряных медведя призёрам и одного золотого — победителю.

Также на фестивале присутствует детское жюри, состоящее из воспитанников цирковой студии, учеников школы креативных индустрий и лауреатов городских, международных и всероссийских конкурсов.

«Я считаю, что нас выбрали быть членами жюри не просто так, а потому что мы имеем свой уникальный жизненный опыт и взгляд на жизнь. Мы все действительно очень разносторонние люди: кто-то увлекается музыкой, кто-то танцами и цирковым искусством, и, объединившись, мы сможем оценить каждое выступление со всех фронтов», — пояснил председатель детского жюри, ученик школы креативных индустрий Даниил Туманов.

Ребята также подарят победителю медведя, но он будет плюшевым.

Отметим, что билеты на фестиваль раскупили за 14 дней. Этот факт и реакция зала на первое представление показали, насколько жители Ижевска соскучились по фестивалю и как ждали его. Некоторые считают, что ижевский зритель избалован и его сложно удивить, но Дмитрий Иванов заявляет, что это не так.

Он напомнил, что на первых фестивалях люди скупо аплодировали, но с каждым годом эмоция набирала обороты, и через 5 лет зрители уже вставали, чтобы подарить артистам бурные овации. В Государственном цирке Удмуртии получилось воспитать зрителя, который умеет оценивать то, что ему показывают. А вместе с ним возрос и градус профессионализма артистов.

«Они не избалованы, а просто стали другими. Зритель стал более искушён, в том числе, в цирковом искусстве. Уже не пройдут те номера, которые раньше могли пройти. Сейчас люди знают, зачем идут в цирк и за что платят, поэтому нужно постараться, чтобы не обмануть их ожидания и соответствовать тому уровню, который зрители хотят получить», — рассказал руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Впереди ещё 7 представлений, во время которых зрители увидят много нового и необычного. Детали держатся в секрете, чтобы было ещё интереснее и волнительнее, но директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов немного приоткрыл завесу тайны и рассказал, что 7 марта состоится премьера номера под музыку Бизе-Щедрина «Кармен».

«Мне очень сложно рассказать словами, всё-таки это надо увидеть», — заявил Дмитрий Иванов.

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