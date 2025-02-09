Якшур-Бодья. Удмуртия. В селе Якшур-Бодья пройдёт районный гастрономический фестиваль «ПЕЛЬМЕНЬ-ФЕСТ ЯКБ» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Якшур-Бодьинского района.

Начало 15 февраля в 11:00 на Новой Якшурке. Вход свободный.

В программу мероприятия входят: районный конкурс «Пельменный двор» (0+), «Пельменные забавы» (0+), площадки с народными играми (6+), открытые соревнования по рубке шашкой «Казарла» (12+), мастер-классы «Орешки на таёжных свечах» (6+), «Разноцветные пельмени» (6+), изготовление брелока «Счастливый пельнянь» (6+) и другие.

Напомним, в Ижевске фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+) прошёл со 2 по 5 января 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Якшур-Бодьинского района