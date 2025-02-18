Ижевск. Удмуртия. В третий раз в Удмуртии проведут Рахманиновский фестиваль (6+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Мероприятие стартует в День рождения Сергея Рахманинова — 1 апреля. Завершится фестиваль 7 апреля.

За пять дней жители и гости Удмуртии услышат произведения Петра Чайковского, Николая Менера, Иоганнеса Брамса, Франца Шуберта, Антона Аренского, Александра Скрябина и, конечно, Сергея Рахманинова.

На сцене Удмуртской государственной филармонии и театра оперы и балета выступят: солистка Мариинского театра Анастасия Калагина, Квартет имени Бородина, пианист Константин Емельянов, Академическая хоровая капелла Удмуртии и Государственный симфонический оркестр республики.