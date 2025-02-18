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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Весной в Удмуртии пройдёт третий Рахманиновский фестиваль

13:40, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Весной в Удмуртии пройдёт третий Рахманиновский фестиваль
13:40, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыка
Источник фото: unsplash.com (Julio Rionaldo)
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Ожидается выступление как приглашенных звезд, так и местных музыкантов.

Ижевск. Удмуртия. В третий раз в Удмуртии проведут Рахманиновский фестиваль (6+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

Мероприятие стартует в День рождения Сергея Рахманинова — 1 апреля. Завершится фестиваль 7 апреля. 

За пять дней жители и гости Удмуртии услышат произведения Петра Чайковского, Николая Менера, Иоганнеса Брамса, Франца Шуберта, Антона Аренского, Александра Скрябина и, конечно, Сергея Рахманинова. 

На сцене Удмуртской государственной филармонии и театра оперы и балета выступят: солистка Мариинского театра Анастасия Калагина, Квартет имени Бородина, пианист Константин Емельянов, Академическая хоровая капелла Удмуртии и Государственный симфонический оркестр республики. 

13:40, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыка