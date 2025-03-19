Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые проведут фестиваль «Пряники Родникового Края» (0+). Об этом сообщает Минкультуры Удмуртии.

Мероприятие пройдёт 20 апреля на улице Наговицына, 9а. Фестиваль создан для популяризации пряника как носителя культурного и исторического наследия.

В этот день все желающие смогут посмотреть пряничную выставку, познакомиться с мастерами, поучаствовать в мастер-классе и дегустации, после которой проголосуют за лучшие экспонаты и самые вкусные пряники. Победители будут выбраны в 4 номинациях: плоский пряник, пряничная картина, объёмный пряник и дегустация.

Также для горожан проведут презентацию и исторический обзор «Путешествия в Мир Пряника».

В рамках фестиваля проведут конкурс «Сказка для Пряника» (18+). Участники должны испечь и расписать пряник, а также придумать к нему увлекательную историю или сказку. Текст и фотографии нужно отправить личным сообщением в группу фестиваля в соцсети «ВКонтакте» до 31 марта. Победителей наградят на открытии фестиваля «Пряники Родникового Края» 20 апреля.