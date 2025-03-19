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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске проведут первый фестиваль пряничного искусства

12:50, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске проведут первый фестиваль пряничного искусства
12:50, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль
Источник фото: unsplash.com (Ksenia Yakovleva)
83
0

Горожане не только посмотрят на интересные пряничные изделия, но и смогут их попробовать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые проведут фестиваль «Пряники Родникового Края» (0+). Об этом сообщает Минкультуры Удмуртии. 

Мероприятие пройдёт 20 апреля на улице Наговицына, 9а. Фестиваль создан для популяризации пряника как носителя культурного и исторического наследия.

В этот день все желающие смогут посмотреть пряничную выставку, познакомиться с мастерами, поучаствовать в мастер-классе и дегустации, после которой проголосуют за лучшие экспонаты и самые вкусные пряники. Победители будут выбраны в 4 номинациях: плоский пряник, пряничная картина, объёмный пряник и дегустация. 

Также для горожан проведут презентацию и исторический обзор «Путешествия в Мир Пряника».

В рамках фестиваля проведут конкурс «Сказка для Пряника» (18+). Участники должны испечь и расписать пряник, а также придумать к нему увлекательную историю или сказку. Текст и фотографии нужно отправить личным сообщением в группу фестиваля в соцсети «ВКонтакте» до 31 марта. Победителей наградят на открытии фестиваля «Пряники Родникового Края» 20 апреля. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:50, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль