Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 февраля состоится фестиваль-практикум «Уроки родного языка» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

Фестиваль приурочен к Международному дню родного языка. Участники смогут посетить 28 мини-уроков, которые погрузят их в многонациональную среду и познакомят с особенностями 14 языков: русского, удмуртского, татарского, марийского, бесермянского, иврита, армянского, азербайджанского, узбекского, таджикского, чувашского, белорусского, китайского и индонезийского.

Открытие состоится в 14:00 часов. Все занятия будут разделены по времени: 14:30, 15:00, 16:00 и 16:40. Между ними гостей ждут увлекательные «переменки».

Для посещения занятий необходимо предварительно зарегистрироваться.