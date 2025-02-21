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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гастрономический фестиваль «Кватчи табань» пройдёт в Можгинском районе Удмуртии

15:40, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Гастрономический фестиваль «Кватчи табань» пройдёт в Можгинском районе Удмуртии
15:40, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можгинский район\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#табани\n#развлечения
Источник фото: скриншот видео администрации Можгинского района
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Гости смогут не только попробовать табани, но и побегать с ними.

Кватчи. Удмуртия. В деревне Кватчи Можгинского района пройдет открытый гастрономический фестиваль «Кватчи табань» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Можгинского района. 

Фестиваль состоится 22 февраля с 11:00 до 15:00 на центральной площади деревни. Гости праздника смогут поучаствовать в массовом забеге с табанями, сыграть командами в «снежную битву», чужонбол и национальные игры. А в концерте «Эх шу, жингыр шу» (0+) примут участие артисты городов и районов Удмуртии. 

Также на фестивале будет работать детская площадка и зона, где в русской печи приготовят табани. 

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15:40, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Можгинский район\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#табани\n#развлечения