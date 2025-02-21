Кватчи. Удмуртия. В деревне Кватчи Можгинского района пройдет открытый гастрономический фестиваль «Кватчи табань» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Можгинского района.

Фестиваль состоится 22 февраля с 11:00 до 15:00 на центральной площади деревни. Гости праздника смогут поучаствовать в массовом забеге с табанями, сыграть командами в «снежную битву», чужонбол и национальные игры. А в концерте «Эх шу, жингыр шу» (0+) примут участие артисты городов и районов Удмуртии.

Также на фестивале будет работать детская площадка и зона, где в русской печи приготовят табани.