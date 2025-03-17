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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На фестивале «Крымская весна» в Ижевске выступят известные голоса Удмуртии

10:28, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На фестивале «Крымская весна» в Ижевске выступят известные голоса Удмуртии
10:28, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
241
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Крым
Источник фото: unsplash.com (Panos Sakalakis)
241
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Горожане отметят одиннадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией  пройдет фестиваль «Крымская весна» (0+). Об этом сообщает управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска. 

Праздничный концерт состоится на площадке рядом со Штабом общественной поддержки «Единой России» на улице Наговицына, 9а. 

В 16:00 на сцену выйдут известные голоса Удмуртии. Зрители услышат солистов Сергея Гордеева, Игоря Семенова, Ирину Степанян, Илью Сидорова, Евгению Богданову, а также ансамбль «Шулдыр жыт». 

Напомним, что в 2024 году на фестивале «Крымская весна» в Ижевске побывали около 5 тыс. человек.  

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10:28, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
241
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Крым