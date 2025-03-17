Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет фестиваль «Крымская весна» (0+). Об этом сообщает управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска.

Праздничный концерт состоится на площадке рядом со Штабом общественной поддержки «Единой России» на улице Наговицына, 9а.

В 16:00 на сцену выйдут известные голоса Удмуртии. Зрители услышат солистов Сергея Гордеева, Игоря Семенова, Ирину Степанян, Илью Сидорова, Евгению Богданову, а также ансамбль «Шулдыр жыт».

Напомним, что в 2024 году на фестивале «Крымская весна» в Ижевске побывали около 5 тыс. человек.