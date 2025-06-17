Ижевск. Удмуртия. Организаторы фестиваля «Музыкальная экспедиция» (0+) решили больше не зависеть от капризов погоды, поэтому концерты будут проводить на крытой сцене. Об этом сообщает Удмуртская государственная филармония.

Музыкальный фестиваль прошёл с 14 по 16 июня в Воткинске, Сарапуле и Ижевске. Планировалось, что концерты состоятся под открытым небом, но погода внесла свои коррективы.

Если 14 июня в Воткинске открытие фестиваля, как и планировалось, прошло в Доме-музее Петра Ильича Чайковского, то вечерний концерт хотели устроить на набережной города. Но из-за высокой вероятности дождя музыканты выступали в Доме культуры «Юбилейный».

15 июня в Сарапуле обошлось без переносов концертов. Сначала музыканты сыграли в сосновом бору на горе Урал.

«Получился концерт-детокс, концерт, свободный от микрофонов, усилителей звука и совершенно органично вписался в этот живописный пейзаж. А какая была великолепная акустика! Всë было отлично слышно даже на последних зрительских рядах», — отметил ведущий «Музыкальной экспедиции» Александр Островский.

Здесь обошлось без дождя, но зато непогода настигла музыкантов и зрителей под конец второго концерта, который провели на набережной реки Камы.

Над местом проведения концерта в Ижевске организаторы задумались заранее. Его планировалось провести на Центральной площади Ижевска, но из-за неблагоприятных погодных условий закрыть фестиваль решили в Удмуртской филармонии.

Но вечером за час до начала концерта солисты фестиваля «Музыкальная экспедиция» для всех сделали сюрприз и порадовали горожан 30-минутным концертом у перголы на Центральной площади.

Несмотря на то, что все запланированные концерты состоялись, организаторы решили больше так не рисковать.

«Было принято важное решение: на будущих концертах фестиваля появится крытая сцена. Больше никакой зависимости от капризов погоды — и это отличная новость!», — заявила Удмуртская государственная филармония.