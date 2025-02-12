Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Ижевске начали готовиться к фестивалю «Весна Удмуртии»

15:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начали готовиться к фестивалю «Весна Удмуртии»
15:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#фестиваль\n#студенты
Источник фото: vk.com (Галина Мерзлякова)
146
0

Он начнётся в апреле с мероприятий в УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали готовиться к Республиканскому творческому фестивалю «Весна Удмуртии» (12+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор УдГУ Галина Мерзлякова. 

В 2025 году фестиваль стартует в апреле с Удмуртского государственного университета.

Министр молодёжной политики Удмуртии Максим Файзулин встретился с организационным комитетом вуза. Участники встречи обсудили программу фестиваля, вопросы проживания и питания приезжих участников, а также подумали об обеспечении безопасности и комфортного проведения конкурсных испытаний в университете. Помимо этого, все присутствующие определили условия организации пространства вуза и лёгкой навигации. 

Напомним, что в 2024 году к «Весне Удмуртии» впервые присоединились и школьники

15:40, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#фестиваль\n#студенты