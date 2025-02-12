Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали готовиться к Республиканскому творческому фестивалю «Весна Удмуртии» (12+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

В 2025 году фестиваль стартует в апреле с Удмуртского государственного университета.

Министр молодёжной политики Удмуртии Максим Файзулин встретился с организационным комитетом вуза. Участники встречи обсудили программу фестиваля, вопросы проживания и питания приезжих участников, а также подумали об обеспечении безопасности и комфортного проведения конкурсных испытаний в университете. Помимо этого, все присутствующие определили условия организации пространства вуза и лёгкой навигации.

Напомним, что в 2024 году к «Весне Удмуртии» впервые присоединились и школьники.