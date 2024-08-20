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В Берёзовой роще в Ижевске начали строить игровые комплексы для детей

08:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Берёзовой роще в Ижевске начали строить игровые комплексы для детей
08:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#благоустройство
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
49
0

До конца сентября подрядчик установит 27 игровых элементов.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке «Берёзовая роща» подрядчик начал строить игровые комплексы для детей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

В общественном пространстве уже видны очертания будущих деревянных конструкций. Строители начали собирать один из двух городков — малый. 

На детских площадках появятся качели, горки и лабиринты. Всего для детей от 3 до 12 лет установят 27 игровых элементов. Все детские площадки планируется построить к концу сентября. 

Напомним, что благоустройство парка ведётся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2024 году работы выполняет ООО «Легат». Сумма контракта с этой компанией составила 89 млн рублей. 

08:30, 20 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#благоустройство