В Берёзовой роще в Ижевске начали строить игровые комплексы для детей

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке «Берёзовая роща» подрядчик начал строить игровые комплексы для детей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

В общественном пространстве уже видны очертания будущих деревянных конструкций. Строители начали собирать один из двух городков — малый.

На детских площадках появятся качели, горки и лабиринты. Всего для детей от 3 до 12 лет установят 27 игровых элементов. Все детские площадки планируется построить к концу сентября.

Напомним, что благоустройство парка ведётся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2024 году работы выполняет ООО «Легат». Сумма контракта с этой компанией составила 89 млн рублей.