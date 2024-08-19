В Камбарке начали благоустраивать набережную

Камбарка. Удмуртия. На набережной в Камбарке начали устанавливать малые архитектурные формы — качели, беседку, игровое оборудование для детской площадки. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Дизайн-мотивом архитектурных решений послужили железнодорожные вагоны, колёса и платформы, которые производят на Камбарском машиностроительном заводе. Благодаря этому производству когда-то и появился город.

В ближайшее время в пространстве также установят арт-объекты в виде растущих колёсных пар. Продолжаются работы по укладке брусчатки и освещению пространства.