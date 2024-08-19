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В Камбарке начали благоустраивать набережную

09:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Камбарке начали благоустраивать набережную
09:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
852
0
#Камбарка\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: ЦТР УР
852
0

Здесь установили МАФы, укладывают брусчатку и организуют освещение.

Камбарка. Удмуртия. На набережной в Камбарке начали устанавливать малые архитектурные формы — качели, беседку, игровое оборудование для детской площадки. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Дизайн-мотивом архитектурных решений послужили железнодорожные вагоны, колёса и платформы, которые производят на Камбарском машиностроительном заводе. Благодаря этому производству когда-то и появился город.

В ближайшее время в пространстве также установят арт-объекты в виде растущих колёсных пар. Продолжаются работы по укладке брусчатки и освещению пространства.

09:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
852
0
#Камбарка\n#благоустройство\n#городская среда