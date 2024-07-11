Ижевск. Удмуртия. Лучшего водителя троллейбуса определили в Ижевске. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, им стал Алексей Шушков, работающий на маршруте №9.

Лидера рейтинга профессионалов муниципального электротранспорта выявил конкурс профмастерства. ИжГЭТ неизменно проводит его с 1977 года.

«Своё мастерство конкурсанты каждый раз подтверждают серьезными испытаниями. В них заложен главный принцип работы предприятия — обеспечить комфорт и безопасность пассажирам», — написал градоначальник.

Через месяц Алексей Шушков представит Ижевск на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2024» в Чебоксарах.