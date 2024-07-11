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Лучшего водителя троллейбуса определили в Ижевске

10:30, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Лучшего водителя троллейбуса определили в Ижевске
10:30, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
60
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#ИжГЭТ
Фото: ИжГЭТ
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Через месяц Алексей Шушков представит наш город на всероссийском конкурсе.

Ижевск. Удмуртия. Лучшего водителя троллейбуса определили в Ижевске. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, им стал Алексей Шушков, работающий на маршруте №9.

Лидера рейтинга профессионалов муниципального электротранспорта выявил конкурс профмастерства. ИжГЭТ неизменно проводит его с 1977 года.

«Своё мастерство конкурсанты каждый раз подтверждают серьезными испытаниями. В них заложен главный принцип работы предприятия — обеспечить комфорт и безопасность пассажирам», — написал градоначальник.

Через месяц Алексей Шушков представит Ижевск на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2024» в Чебоксарах.

10:30, 11 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
60
0
#Ижевск\n#троллейбусы\n#ИжГЭТ