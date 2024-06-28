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ИПОПАТ с 1 июля переедет на улицу Голублева в Ижевске

15:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
ИПОПАТ с 1 июля переедет на улицу Голублева в Ижевске
15:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
430
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ
Фото: АО «ИПОПАТ»
430
0

Помимо местоположения, изменятся и телефоны предприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске АО «ИПОПАТ» переезжает с улицы Буммашевской, 5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

С 1 июля новый автопарк будет размещаться на улице Голублева, 1. 

Помимо нового адреса, также изменятся и телефоны компании. В диспетчерскую можно будет позвонить по номеру 8 (3412) 33-01-51, а в отдел кадров — 8 (965) 841-88-89. 

Планируется, что новая площадка повысит оптимизацию процессов и производительность компании, а также поспособствует эффективному функционированию и улучшению её услуг. 

15:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
430
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ