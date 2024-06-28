ИПОПАТ с 1 июля переедет на улицу Голублева в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске АО «ИПОПАТ» переезжает с улицы Буммашевской, 5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С 1 июля новый автопарк будет размещаться на улице Голублева, 1.

Помимо нового адреса, также изменятся и телефоны компании. В диспетчерскую можно будет позвонить по номеру 8 (3412) 33-01-51, а в отдел кадров — 8 (965) 841-88-89.

Планируется, что новая площадка повысит оптимизацию процессов и производительность компании, а также поспособствует эффективному функционированию и улучшению её услуг.