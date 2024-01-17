«В режиме повышенной готовности»: глава Ижевска рассказал о работе дорожников в снегопад

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обратился к жителям города по поводу надвигающихся снегопадов.

17 января колонны снегоуборочной техники проводят обработку противогололёдным материалом, подметают улицы и тротуары. Вместе с этим продолжается расширение проезжей части и вывоз снега, ручные бригады чистят остановки и пешеходные переходы, отмечает Дмитрий Чистяков.

«К уборке снега привлечены все ресурсы: техника промышленных предприятий, подключены управляющие компании, к ручной уборке присоединяются волонтёры. Большое спасибо всем, кто помогает», — высказался глава.

В ближайшие четыре дня планируется выпадение ещё 44 мм осадков. Для сравнения – месячная январская норма – 32 мм.

Дмитрий Чистяков выразил надежду, что жители прислушаются к этим данным и скорректируют свои планы на выходные.

Напомним, ранее мэр просил у жителей города помощи в расчистке города. Кроме того, глава Ижевска встречался с активными комментаторами в соцсетях на тему уборки.