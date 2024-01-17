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В выходные управляющие компании Ижевска при поддержке граждан проведут субботники во дворах

11:45, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В выходные управляющие компании Ижевска при поддержке граждан проведут субботники во дворах
11:45, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#субботники
Фото: ИА «Сусанин»
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Город накрывает новой волной снегопадов.

Ижевск. Удмуртия. Управляющие компании Ижевска готовы провести субботники по уборке снега во дворах с привлечением жителей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Градоначальник провёл встречу с руководитель управляющих организаций. Дмитрий Чистяков призвал жителей проявить сознательность и помочь в очистке города, для начала убрав машины из дворов на время работы техники.

Представители управляющих организаций отметили, что жители уже проявляют инициативу и выходят на добровольные работы. Необходимый инвентарь предоставляется.

«Управляющие компании при поддержке жителей МКД готовы провести субботники во дворах уже в эти выходные. Коммунальщики говорят — это хороший опыт, который позволяет выстроить добрососедские отношения», — написал глава города.

11:45, 17 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#субботники