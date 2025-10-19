Закрыть
Более 200 км дорог отремонтировали в этом году в Удмуртии

16:16, 19 октября, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: ИА «Сусанин»
Всего было выполнено порядка 270 дорожных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в здании Удмуртской государственной филармонии прошло празднование, посвящённое Дню работников дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Лучшим работникам дорожно-транспортной отрасли вручили награды и благодарности за труд.

Поздравил собравшихся с праздником премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. Он подвёл итоги ремонтного сезона 2025 года и обозначил планы.

«Этот год стал рекордным по объёму дорожных работ: более двухсот километров новых и обновлённых трасс, сотни объектов. За последние годы мы провели огромную работу на селе, и теперь наш приоритет — опорная сеть и столица республики. Мы продолжаем расширение федеральной трассы до четырёх полос, планомерно приводим к нормативу ключевые региональные дороги — к 2030 году 86 процентов их будут соответствовать современным требованиям. Начали реконструкцию дороги Ижевск–Аэропорт, а в следующем году планируем начать обновление участков трассы Ижевск–Воткинск. Важно, что мы ушли от латания ям и перешли к капитальному обновлению автомагистралей», — поделился глава правительства региона.

Роман Ефимов также отметил, что ​​с текущего года особое внимание уделяется мостам. Если раньше ремонтировали по одному-двум сооружениям в год, то сейчас, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ), ежегодно ремонтируются по 10-15 мостов.

Про ремонт дорог в Ижевске рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

«Глава Удмуртии поставил перед нами амбициозную задачу — значительно улучшить состояние дорог Ижевска. И мы планомерно движемся к этой цели. В этом году в Ижевске ведём ремонт 29 участков. Не меньшие объемы предстоят и в следующем году. Наши главные принципы — комплексный подход — от фасада до фасада, удобство и безопасность и культура производства. Новые тротуары, освещение, знаки, барьерные ограждения. Мы не просто ремонтируем дороги — мы создаём современную транспортную инфраструктуру» — подчеркнул дорожный министр.

Завершилось мероприятие праздничным концертом и выступлением творческих коллективов республики.

