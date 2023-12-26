Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид

В Благовещенском соборе Воткинска установят деревянную скульптуру маленького Петра Чайковского

12:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Благовещенском соборе Воткинска установят деревянную скульптуру маленького Петра Чайковского
12:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#храм\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: Visit Udmurtia
107
0

Также в храме станут проводить экскурсии.

Воткинск. Удмуртия. Деревянная скульптура юного Пети Чайковского появится в Благовещенском соборе Воткинска. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии «Visit Udmurtia». 

Скульптуру установят 6 января 2024 года. Она будет напоминать гостям и жителям города, что именно здесь в 1840 году был крещен известный композитор. 

Напомним, что в этот же день в 23:00 в соборе начнется первая большая служба. Рождественскую божественную литургию (0+) проведёт митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 

А первый молебен запланирован на 2 января 2024 года (0+). Его проведут в честь священномучеников Николая и Варвары Чернышевых — первых жителей Воткинска, причисленных к лику святых. В этот день их мощи перенесут из «пещерного» храма в верхний. 

В настоящий момент в отреставрированном храме идут последние приготовления к открытию. С 6 января он будет работать ежедневно. Горожане смогут приходить к 08:00 на утреннюю службу и к 16:00 на всенощное бдение. 

Также гиды национального турмаршрута «Влюбиться в Удмуртию», экскурсоводы музея-усадьбы Петра Чайковского или настоятель храма митрофорный протоиерей Алексей могут провести для всех экскурсии об истории храма (0+). 

Напомним, что с 1 по 7 января рядом с Благовещенским собором в Воткинске пройдёт первый фестиваль ледовых фигур «Благовест» (0+). 

 

12:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#храм\n#Пётр Ильич Чайковский