В Благовещенском соборе Воткинска установят деревянную скульптуру маленького Петра Чайковского

Воткинск. Удмуртия. Деревянная скульптура юного Пети Чайковского появится в Благовещенском соборе Воткинска. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии «Visit Udmurtia».

Скульптуру установят 6 января 2024 года. Она будет напоминать гостям и жителям города, что именно здесь в 1840 году был крещен известный композитор.

Напомним, что в этот же день в 23:00 в соборе начнется первая большая служба. Рождественскую божественную литургию (0+) проведёт митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

А первый молебен запланирован на 2 января 2024 года (0+). Его проведут в честь священномучеников Николая и Варвары Чернышевых — первых жителей Воткинска, причисленных к лику святых. В этот день их мощи перенесут из «пещерного» храма в верхний.

В настоящий момент в отреставрированном храме идут последние приготовления к открытию. С 6 января он будет работать ежедневно. Горожане смогут приходить к 08:00 на утреннюю службу и к 16:00 на всенощное бдение.

Также гиды национального турмаршрута «Влюбиться в Удмуртию», экскурсоводы музея-усадьбы Петра Чайковского или настоятель храма митрофорный протоиерей Алексей могут провести для всех экскурсии об истории храма (0+).

Напомним, что с 1 по 7 января рядом с Благовещенским собором в Воткинске пройдёт первый фестиваль ледовых фигур «Благовест» (0+).