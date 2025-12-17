Также в этот день пройдёт костюмированный забег «Сарапульская верста» (6+).
Сарапул. Удмуртия. Открытие новогодней ёлки в Сарапуле состоится 20 декабря (6+) в Центральном сквере. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Начнётся мероприятия в 16:00.
Перед этим, в 15:00, на улице Красная площадь состоится традиционный костюмированный забег «Сарапульская верста».
Напомним, в Ижевске новогодняя звезда на главной ёлке загорится также 20 декабря в 16:00 (0+).
В Воткинске открытие ёлки запланировано на 26 декабря.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники