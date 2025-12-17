Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

Стало известно, когда в Сарапуле состоится открытие новогодней ёлки

11:30, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Стало известно, когда в Сарапуле состоится открытие новогодней ёлки
11:30, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Ёлка\n#праздник
Источник фото: Виктор Шестаков
98
0

Также в этот день пройдёт костюмированный забег «Сарапульская верста» (6+).

Сарапул. Удмуртия. Открытие новогодней ёлки в Сарапуле состоится 20 декабря (6+) в Центральном сквере. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начнётся мероприятия в 16:00.

Перед этим, в 15:00, на улице Красная площадь состоится традиционный костюмированный забег «Сарапульская верста».

Напомним, в Ижевске новогодняя звезда на главной ёлке загорится также 20 декабря в 16:00 (0+).

В Воткинске открытие ёлки запланировано на 26 декабря.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:30, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
98
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Новый год\n#Ёлка\n#праздник