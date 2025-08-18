Закрыть
В центре Ижевска 22 августа ограничат движение транспорта

13:05, 18 августа, 2025
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Государственный флаг\n#праздник\n#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
В столице Удмуртии отметят День флага и 265-летие города.

Ижевск. Удмуртия. Движение по трем улицам ограничат 22 августа в Ижевске. Постановление опубликовано на сайте местной администрации.

С 17:00 до 23:00 проезд закроют:

- на улице Пушкинской от улицы Кирова до Советской;

- на улице Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;

- на улице Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской. 

Общественный транспорт направят по другим маршрутам. 

Напомним, 22 августа Ижевск отметит День флага России и 265-летие города (0+). На городской сцене выступит Олег Газманов. 0+

