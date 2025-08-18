В столице Удмуртии отметят День флага и 265-летие города.
Ижевск. Удмуртия. Движение по трем улицам ограничат 22 августа в Ижевске. Постановление опубликовано на сайте местной администрации.
С 17:00 до 23:00 проезд закроют:
- на улице Пушкинской от улицы Кирова до Советской;
- на улице Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров;
- на улице Наговицына от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской.
Общественный транспорт направят по другим маршрутам.
Напомним, 22 августа Ижевск отметит День флага России и 265-летие города (0+). На городской сцене выступит Олег Газманов. 0+
