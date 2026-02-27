Ижевск. Удмуртия. В 2028 году в Ижевске проведут федеральный «Сабантуй» (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал премьер-министр региона Роман Ефимов.

Готовиться к празднику окончания весенних полевых работ начали уже сейчас. Роман Ефимов обсудил мероприятие с председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

В 2025 году федеральный «Сабантуй» (0+) прошёл в Якутске. А в Удмуртии республиканский «Сабантуй» (0+) в Сарапуле посетили более 7 тыс. человек.