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Содержание территории у монумента «Навеки с Россией» и набережной в Ижевске может обойтись в 3 млн рублей

09:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Содержание территории у монумента «Навеки с Россией» и набережной в Ижевске может обойтись в 3 млн рублей
09:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
42
0

Контракт с подрядчиком будет заключен на 2 месяца.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на содержание территории возле монумента «Навеки с Россией» и набережной имени зодчего Дудина. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Заявки от подрядчиков-кандидатов принимались до 22 декабря. Сейчас идёт работа комиссии. Контракт будет заключен с 1 января 2024 года и до 29 февраля 2024 года.

Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей, однако по результатам торгом она может быть снижена. Всего будущему подрядчику предстоит 11 507 кв. м площади у монумента «Навеки с Россией» и 89 239 кв. м набережной Дудина.

В обязанности подрядчика будет входить очистка тротуаров и лестниц от снега и льда с дальнейшим вывозом, закрашивание надписей на поверхностях, сбор мусора.

Напомним, в Ижевске также ищут подрядчика на содержание территории парка «Берёзовая роща».

09:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство