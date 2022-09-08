Ремонт лестничного спуска от улицы Максима Горького к набережной в Ижевске планируют провести в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска планирует отремонтировать лестничный спуск к набережной от улицы Максима Горького в 2023 году. Пока на приведение в порядок этого участка эспланады в городском бюджете нет средств. Об этом представители муниципалитета заявили в ответ на запрос общественников, сообщает пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Активисты провели рейд по центральной достопримечательности Ижевска и указали на плачевное состояние лестничных маршей от монумента «Навеки с Россией» до набережной городского пруда. Некоторые ступени уже лишились плит покрытия, на некоторых они держатся «на честном слове», на парапетах отслаивается плитка.

Представители администрации Ижевска заявили, что знают о проблемах на данном участке, однако средств на ремонт в городском бюджете пока нет. Заявка на проведение этих работ готова, имеется смета. Стоимость ремонта оценивается в 11 млн рублей, его планируется провести в 2023 году. В этом же году муниципалитет намерен подготовить проект по реконструкции лестничных спусков, предусмотрев возможность передвижения маломобильных граждан.

На данный момент в целях безопасности администрация города пообещала установить на аварийных участках предупреждающие таблички.