Реконструкцию спуска к набережной у монумента «Дружбы народов» в Ижевске начнут не раньше 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция спуска к набережной Ижевского пруда у монумента «Дружбы народов» может начаться не раньше 2024 года. Об этом в эфире ЦУР Удмуртии сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«В 2023 году мы проектируем реконструкцию этого спуска — от улицы Горького мимо Монумента до самой набережной. Здесь основное нарекание жителей — отсутствие пандусов. Новый проект как раз будет предусматривать комфортный спуск для всех категорий жителей», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что старт самой стройки будет зависеть от ситуации с бюджетом. Приступить к реализации проекта город сможет не раньше 2024 года.