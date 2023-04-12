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Реконструкцию спуска к набережной у монумента «Дружбы народов» в Ижевске начнут не раньше 2024 года

15:45, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Реконструкцию спуска к набережной у монумента «Дружбы народов» в Ижевске начнут не раньше 2024 года
15:45, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#благоустройство
Фото: ИА "Сусанин"
52
0

Пока что проектируют предстоящие ремонтные работы.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция спуска к набережной Ижевского пруда у монумента «Дружбы народов» может начаться не раньше 2024 года. Об этом в эфире ЦУР Удмуртии сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«В 2023 году мы проектируем реконструкцию этого спуска — от улицы Горького мимо Монумента до самой набережной. Здесь основное нарекание жителей — отсутствие пандусов. Новый проект как раз будет предусматривать комфортный спуск для всех категорий жителей», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что старт самой стройки будет зависеть от ситуации с бюджетом. Приступить к реализации проекта город сможет не раньше 2024 года.

15:45, 12 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Олег Бекмеметьев\n#благоустройство