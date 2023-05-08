В Ижевске на время празднования Дня Победы перекроют центр города

Общественный транспорт будет курсировать по объездным маршрутам.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет остановлено движение транспорта на центральных улицах. График ограничения опубликован на официальном сайте администрации столицы.
8 мая
С 20:00 до 22:00 по Пушкинской от переулка Широкий до улицы Красногеройской.
9 мая
С 08:00 до 11:00:
- по улице Свободы — от улицы Советской до Бородина;
- по улице Бородина — от Пушкинской до Карла Маркса.
С 08:00 до 13:00:
- по Пушкинской — от улицы Советская до Майской;
- по переулку Северный — от улицы Пушкинская до Коммунаров.
С 08:00 до 22:30:
- по улице Лихвинцева — от Пушкинской до Удмуртской;
- по улице Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров;
- по улице Пушкинская — от Советской до улицы Кирова;
- набережная Ижевского пруда — от улицы Бородина до переулка Широкий.
С 08:30 до 16:00:
- по улице Коммунаров — от улицы Кирова до Красногеройской;
- по улице Лихвинцева — от Пушкинской до Удмуртской;
- по улице Красногеройской — от Удмуртской до Карла Маркса;
по улице Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров.
С 18:00 до 22:30:
- по улице Милиционной — от переулка Широкий до Бородина.