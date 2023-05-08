В Ижевске на время празднования Дня Победы перекроют центр города

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет остановлено движение транспорта на центральных улицах. График ограничения опубликован на официальном сайте администрации столицы.

8 мая

С 20:00 до 22:00 по Пушкинской от переулка Широкий до улицы Красногеройской.

9 мая

С 08:00 до 11:00:

- по улице Свободы — от улицы Советской до Бородина;

- по улице Бородина — от Пушкинской до Карла Маркса.

С 08:00 до 13:00:

- по Пушкинской — от улицы Советская до Майской;

- по переулку Северный — от улицы Пушкинская до Коммунаров.

С 08:00 до 22:30:

- по улице Лихвинцева — от Пушкинской до Удмуртской;

- по улице Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров;

- по улице Пушкинская — от Советской до улицы Кирова;

- набережная Ижевского пруда — от улицы Бородина до переулка Широкий.

С 08:30 до 16:00:

- по улице Коммунаров — от улицы Кирова до Красногеройской;

- по улице Лихвинцева — от Пушкинской до Удмуртской;

- по улице Красногеройской — от Удмуртской до Карла Маркса;

по улице Наговицына — от Пушкинской до Коммунаров.

С 18:00 до 22:30:

- по улице Милиционной — от переулка Широкий до Бородина.