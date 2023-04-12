Полусфера в виде половины фуллерена появилась в сквере УдГУ

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртского госуниверситета установили две модульные конструкции. Фотографиями объектов поделились в соцсетях вуза.

Малую форму установили на пятом этаже VI корпуса УдГУ в Институте искусств и дизайна. Модульную мультифункциональную платформу в виде полусферы (фуллерен 16) под названием «Куботорика открытый код» установили в сквере у II корпуса.

Автор конструкций — скульптор, промышленный дизайнер, выпускник кафедры дизайна промышленных изделий ИИиД УдГУ Алексей Шуклин.

В пресс-службе вуза пояснили, что название «Куботорика открытый код» выбрано не случайно. Автор работы, являясь фанатом творчества знаменитого архитектора и изобретателя Ричарда Бакминстера Фуллера, вдохновился его инженерной разработкой пространственной конструкции «геодезического купола», представляющего собой полусферу, собранную из тетраэдров. Мультифункциональность платформы, по словам Алексея Шуклина, заключается в том, что её элементы являются модульными, поэтому можно рассматривать любую форму, видоизменяя её объёмы и функциональность под необходимые критерии.

«Смысл в том, что вся геометрия несколько иначе воспринимается нами. У нас есть треугольник, меняем угол и получаем квадрат, шестиугольник и соединяя эти фигуры, создаем безграничное многообразие форм, имея простейшую элементарную базу и единые принципы связей. В рамках выставки «Параллель», посвящённой темам повседневности и фантастики, мне предоставили возможность установить конструкцию возле УдГУ», — рассказал скульптор.