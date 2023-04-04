В Ижевске могут перенести памятник Феликсу Дзержинскому

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске исчез установленный прошлым летом бюст создателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Памятник был открыт у медсанчасти №18 УФСИН по Удмуртии на улице Коммунаров, 216 в Ижевске. О судьбе бюста «Сусанину» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Корреспондент «Сусанина» 3 апреля увидел, что бюст Дзержинского исчез. Остался лишь постамент. Выяснилось, что скульптура «Железного Феликса» в настоящий момент находится на хранении.

«Бюст собираются переносить в более подходящее место. Куда – пока неизвестно. Сейчас он находится на хранении», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

Напомним, бюст революционера и создателя советских органов госбезопасности Феликса Дзержинского установили в июне 2022 года возле бывшего Дома радио на улице Коммунаров, 216 (МСЧ №18 УФСИН по Удмуртии). Событие было приурочено к 105-летию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.



Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Инициировали установку памятника члены республиканской общественной организации по укреплению государственности «Генеральское собрание».