Ижевчане предложили поставить памятник в будущем мемориальном сквере у Дворца пионеров

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска предложили поставить в будущем мемориальном сквере на улице Кирова стелу или памятник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мемориальный комплекс, посвящённый памяти участников боëв в Афганистане, Чечне и СВО планируют благоустроить около Дворца детского (юношеского) творчества. 21 сентября горожане собрались для обсуждения концепции будущего общественного пространства.

«Сейчас нам важно обсудить не только, как будет выглядеть сквер, нам важно определить его смыслы. Это не просто место памяти, но и территория воспитания. Оно должно трогать умы и сердца людей, нашей молодежи», — отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В апреле в городе провели опрос, который помог собрать первичные данные для создания концепции. Выяснилось, что горожане хотят видеть сплетение смысловой составляющей сквера: территория должна стать не только местом памяти, а также объединить ветеранов всех родов войск и быть приспособленной для проведения патриотических мероприятий. Помимо памятника, местные жители предлагают установить в сквере мемориальные таблички с именами Героев и провести озеленение.

Идеи, которые были озвучены во время встречи, будут учтены во время проектирования технического задания.