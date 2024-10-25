В Воткинске отреставрировали памятник «Пушка» в центральном сквере

Воткинск. Удмуртия. В воткинском центральном сквере обновили «Пушку» ЗИС-2, которая была установлена в память о воинах артдивизиона Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Воткинский завод».

Памятник отремонтировали на средства из федерального бюджета. Орудие покрасили, а постамент облицевали гранитными плитами. Обновление памятника произошло в рамках подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, который наступит в следующем году.

Как напоминают в Воткинском заводе, пушка ЗИС-2 была установлена в год 40-летия победы по обращению ветеранов войны. Предприятие по просьбе города предоставило орудие для памятника. Эти пушки системы советского конструктора Василия Грабина завод выпускал даже после войны.

К слову, воткинская ЗИСка является «близняшкой» ижевской пушки, которая находится в сквере Дружбы.